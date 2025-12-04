Trump firma acordos com RD Congo e Ruanda por minerais estratégicos e cessar-fogo

247 - Os Estados Unidos assinarão acordos bilaterais com a República Democrática do Congo (RDC) e com Ruanda que abrirão novas oportunidades para Washington acessar minerais críticos e gerar benefícios econômicos, afirmou nesta quinta-feira (4) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são da agência Sputnik.

"Hoje, os Estados Unidos também estão assinando nossos próprios acordos bilaterais com a [RD] Congo e Ruanda que vão destravar novas oportunidades para que os Estados Unidos tenham acesso a minerais críticos e proporcionar benefícios econômicos para todos", disse Trump durante a cerimônia de assinatura do acordo de paz e cooperação econômica intermediado pelos EUA entre a República de Ruanda e a RDC.

Trump anunciou a assinatura do acordo de paz entre os países africanos, chamado de Acordos de Washington, que, conforme anunciado, formaliza o cessar-fogo permanente e o desarmamento de forças não estatais após anos de conflito entre os dois países africanos.

“O pacto que estamos assinando hoje, que será conhecido como Acordos de Washington, formaliza os termos acordados em junho, incluindo um cessar-fogo permanente, o desarmamento de forças não estatais, previsões para que refugiados retornem às suas casas e justiça e responsabilização para aqueles que cometeram atrocidades ilegais”, disse Trump durante uma cerimônia no Instituto da Paz dos EUA.Trump acrescentou que o acordo prevê a integração das economias da RDC e de Ruanda dentro de um novo marco econômico.

Em 27 de junho, o ministro das Relações Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, e a ministra das Relações Exteriores da RDC, Therese Kayikwamba Wagner, assinaram em Washington um acordo de paz para resolver o conflito no leste da República Democrática do Congo.

No fim de janeiro, o M23 capturou Goma, capital da província de Kivu do Norte, no leste da RDC, região rica em minerais. Em meados de fevereiro, os rebeldes apoiados por Ruanda entraram em Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, na RDC.

Em 19 de julho, o governo da RDC e o M23 assinaram uma declaração de paz que previa o início de negociações diretas entre as partes em conflito até, no máximo, 8 de agosto. No entanto, as principais contradições entre as partes permanecem sem solução até hoje.

Em 6 de agosto, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) acusou membros do M23 de realizar o massacre de 319 civis, incluindo 48 mulheres e 19 crianças, entre 9 e 21 de julho. O ACNUDH também afirmou que os combatentes do M23 haviam recebido apoio das forças armadas de Ruanda. O Ministério das Relações Exteriores ruandês rejeitou as acusações do ACNUDH, classificando-as como falsas.