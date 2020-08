Trump impõe nova humilhação a Bolsonaro e reduz cota do aço brasileiro

Com o governo brasileiro totalmente submisso aos interesses dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou redução da cota de importação de aço do Brasil, citando o desaquecimento do mercado siderúrgico do país edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em campanha à reeleição, anunciou neste sábado (29) redução da cota de importação de aço do Brasil.

Em comunicado, a Casa Branca justificou a medida que afetará a economia brasileira citando o desaquecimento do mercado siderúrgico dos Estados Unidos em meio às paralisações provocadas pela pandemia do coronavírus.

Segundo reportagem do G1, o limite de importação do aço brasileiro havia sido definido em 2018 por meio de um acordo com o Brasil, para evitar que o país pagasse tarifa imposta a outras nações.

Em um comunicado, ele afirma que as exportações dos produtores norte-americanos caíram 15% no primeiro semestre de 2020, e que a utilização da capacidade instalada das empresas do setor está abaixo de 70%, até o dia 15 de agosto.

