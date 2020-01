Trump indaga sobre o desempenho de Bernie Sanders nas pesquisas e leva invertida: "significa que você vai perder"

Nas redes sociais, Donald Trump foi cutucar o senador Bernie Sanders, candidato a presidente nas prévias do Partido Democrata, e acabou levando uma invertida edit

247 - O presidente Donald Trump tentou não demonstrar preocupação com o desempenho do senador Bernie Sanders, candidato a presidente nas prévias do Partido Democrata, nas pesquisas e acabou levando uma invertida.

"Uau! Louco Bernie Sanders está surgindo nas pesquisas, aparecendo muito bem contra seus oponentes no Partido que não faz nada. Então, o que isso tudo significa? Fique ligado!", esccreveu Trump.

Bernie rebateu: "Isso significa que você vai perder".