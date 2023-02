Trump invocou direito de ficar calado mais de 400 vezes em depoimento sobre fraude, mostra vídeo

O ex-presidente invocou repetidamente o direito constitucional contra a auto-incriminação em imagens de Nova York do final do verão passado edit

247 com The Guardian — Um vídeo divulgado nesta terça-feira (31) mostrou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump respondendo perguntas da procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, em um depoimento em um caso de fraude civil no final do verão passado. As filmagens foram obtidas e relatadas pela CBS News.

Questionado sobre seus assuntos financeiros, o ex-presidente invocou repetidamente seu direito à quinta emenda da Constituição dos EUA, contra a auto-incriminação — invocando seu direito de ficar calado, que ele repetiu mais de 400 vezes.

“Qualquer pessoa na minha posição que não aceitasse a quinta emenda seria um tolo, um tolo absoluto”, disse Trump.

Trump disse que foi aconselhado pela sua defesa e que ele “respeitosamente declinou responder às perguntas sob os direitos e privilégios concedidos a cada cidadão sob a Constituição dos Estados Unidos”.

