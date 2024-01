Trump lidera com 48% na pesquisa para a indicação republicana à presidência em Iowa

Apoie o 247

247 - Favorito à ser novamente a indicação republicana para a presidência, Donald Trump, liderou as pesquisas entre os apoiadores do partido no estado de Iowa, garantindo com ampla margem de 48% o primeiro lugar, enquanto Nikki Haley, em segundo, soma 20%. Os resultados da pesquisa são da NBC News/Des Moines Register.



A pesquisa indica uma ligeira diminuição em relação aos 51% de apoio que Trump obteve na última pesquisa em dezembro. Ainda assim, a liderança do ex-presidente estadunidense está abaixo do limiar da maioria que sinalizaria uma vitória expressiva no início da disputa pela indicação presidencial.



Aproximadamente metade dos apoiadores de Trump afirmou estar extremamente entusiasmada em participar das assembleias em seu apoio. Apenas 9% dos apoiadores de Haley disseram o mesmo, segundo o veículo Bloomberg .



Trump, que chegou em Iowa no sábado à noite, passou a maior parte da última semana em salas de tribunal em Washington e Nova York, defendendo-se contra alegações de que tentou ilegalmente manter o poder após perder a eleição de 2020 e de que cometeu fraude ao inflar o valor de seus bens imobiliários.

