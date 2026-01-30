Trump nomeia Kevin Warsh como próximo presidente do Fed

(Reuters) - O presidente Donald Trump escolheu na sexta-feira o ex-governador do Federal Reserve, Kevin Warsh, para chefiar o banco central dos EUA quando o mandato de Jerome Powell terminar em maio, dando a um crítico frequente do Fed a chance de colocar em prática sua ideia de "mudança de regime" na política monetária, justamente quando a Casa Branca pressiona por mais controle sobre a definição das taxas de juros.

Caso sobreviva a um possível processo de confirmação contencioso no Senado, Warsh deverá assumir o comando do banco central mais importante do mundo, uma instituição que determina o custo do crédito para os EUA e outros países e que tem estado na mira de Trump desde seu retorno à Casa Branca no ano passado.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor. Além de tudo, ele é perfeito para o papel e nunca decepciona", disse Trump em uma publicação nas redes sociais anunciando sua mais recente iniciativa para deixar sua marca em um Fed que ele critica persistentemente por não ceder às suas exigências de reduções drásticas nos custos de empréstimo.

Trump repetiu sua piada sobre "aparência de ator" em um evento no Salão Oval na sexta-feira, e uma fonte próxima a Warsh disse que a aparência do homem de 55 anos foi um fator na decisão de Trump de escolhê-lo entre quatro finalistas. Trump acha que Warsh tem cara de banqueiro central, disse a fonte, e já disse a Warsh em mais de uma ocasião: "Você é um cara bonito".

A decisão também foi resultado de uma campanha de lobby por parte de aliados de Warsh, incluindo seu sogro e apoiador de Trump, Ron Lauder, e o investidor bilionário Stanley Druckenmiller, disse a fonte. "Muitas pessoas intercederam junto ao presidente em seu nome."

As ações americanas fecharam em baixa no dia seguinte ao anúncio e após a divulgação de um relatório de inflação que sugeriu que as pressões inflacionárias poderiam minar qualquer apoio a cortes de juros entre muitos dos membros do Fed que Warsh terá a missão de liderar. O dólar se fortaleceu e os rendimentos dos títulos do Tesouro apresentaram variações mistas.

A próxima parada é a Comissão Bancária do Senado.

O próximo passo no processo é a confirmação por um Senado dividido. O Fed é visto há muito tempo como uma força estabilizadora nos mercados financeiros globais, em grande parte devido à sua aparente independência da política, e os esforços crescentes de Trump para testar essa independência serão uma questão fundamental durante o processo de aprovação.

Um republicano influente na Comissão Bancária do Senado, que será o primeiro órgão a analisar a nomeação, já reiterou uma promessa anterior de não apoiar nenhum indicado ao Fed enquanto o Departamento de Justiça de Trump continuar com a investigação criminal contra Powell, que se tornou pública no início deste mês.

"Minha posição não mudou: vou me opor à confirmação de qualquer indicado para o Federal Reserve, inclusive para o cargo de presidente, até que a investigação do Departamento de Justiça sobre o presidente Powell seja concluída de forma completa e transparente", disse o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, em uma publicação no X.

Outros senadores republicanos da comissão, no entanto, disseram que Wash seria bom para a independência do Fed.

"Ninguém está mais bem preparado para conduzir o Fed e redirecionar o foco do nosso banco central para seu principal mandato legal", disse o senador Bill Hagerty em uma publicação nas redes sociais, e o presidente do Comitê Bancário do Senado, Tim Scott, afirmou que aguarda um "processo de confirmação ponderado e oportuno".

O mandato de Powell como líder do Fed termina em maio, mas a campanha de pressão de Trump também abriu a possibilidade de que Powell, que chamou a investigação criminal de pretexto para pressionar o banco central a definir a política monetária conforme os desejos do presidente, opte por permanecer no Fed como membro do conselho, numa tentativa de protegê-lo da captura política.

Trump também tentou forçar a saída da governadora do Fed, Lisa Cook, em uma batalha que agora está perante a Suprema Corte e que, se bem-sucedida, marcaria a primeira vez que um presidente demite um membro da comissão de política monetária de um banco central dos EUA.

A nomeação encerra um processo que durou meses e que muitas vezes se assemelhou a uma audição pública, com Warsh, o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e outros dos principais concorrentes — incluindo o atual governador do Fed, Christopher Waller, e o especialista de Wall Street, Rick Rieder — aparecendo regularmente na televisão para divulgar suas credenciais e apresentar suas ideias sobre a economia e a política monetária dos EUA.

"Ele tem um longo histórico de convencer as pessoas sobre seus argumentos e, como resultado, acho que será tratado com muito respeito", disse Stephen Miran, membro do Conselho de Governadores do Fed e indicado por Trump, que se tornou um dos principais defensores dos cortes agressivos nas taxas de juros que o presidente busca há tempos, à CNBC. "E, sabe, acho que as pessoas o acharão muito persuasivo, porque, no fim das contas, acredito que muitas de suas opiniões estão corretas."

WARSH DEFENDE REFORMA AMPLA DO BANCO CENTRAL

Embora Warsh não seja um membro do círculo íntimo da Casa Branca, ele tem sido um confidente do presidente e um convidado frequente na propriedade presidencial na Flórida, e parece estar preparado para impulsionar muitas das prioridades de Trump como um chefe "paralelo" do Fed até que o mandato de Powell no cargo termine em meados de maio.

Advogado e distinto pesquisador visitante em economia na Hoover Institution da Universidade de Stanford, Warsh afirmou acreditar que o presidente está certo em pressionar o Fed por cortes acentuados nas taxas de juros e criticou o banco central por subestimar o potencial de combate à inflação do crescimento da produtividade impulsionado pela inteligência artificial.

Ele também defendeu uma ampla reforma do banco central que enxugaria seu balanço patrimonial e flexibilizaria as regulamentações bancárias.

Como membro do Conselho de Governadores do Fed de 2006 a 2011, a familiaridade de Warsh com executivos e investidores de Wall Street fez dele um dos principais elos de ligação com a comunidade financeira para o então presidente do Fed, Ben Bernanke, durante a crise financeira de 2007-2009.

Não está claro como a nomeação de Warsh poderá afetar a trajetória das taxas de juros no curto prazo. Os três cortes de juros realizados pelo Fed em 2025 levaram sua taxa básica de juros para a faixa de 3,50% a 3,75%. No início desta semana, citando um crescimento mais forte e um mercado de trabalho estabilizado, o Fed manteve as taxas inalteradas e sinalizou uma pausa futura; por ora, os mercados não esperam outro corte de juros até junho, quando o sucessor de Powell deverá assumir o cargo.