Trump pede devolução de documentos apreendidos pelo FBI em seu resort

Apoie o 247

ICL

Sputnik – O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que alguns dos documentos apreendidos pelo FBI em seu resort em Mar-a-Lago sejam devolvidos imediatamente.

No sábado (13), a Fox News informou que o FBI supostamente confiscou alguns documentos durante a operação em Mar-a-Lago que estavam protegidos sob o privilégio entre advogado-cliente e potencialmente privilégio executivo.

O New York Times publicou no sábado (13), citando pessoas familiarizadas com materiais relevantes, que o advogado de Trump fez uma declaração por escrito em junho dizendo que o ex-presidente havia devolvido todos os documentos confidenciais de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, ao governo dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O FBI fez uma busca na residência de Trump na Flórida em 8 de agosto, supostamente como parte de uma investigação sobre possíveis violações da Lei de Espionagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Investigadores federais levaram 11 conjuntos de documentos, alguns dos quais foram rotulados como "Top Secret", da residência, de acordo com um mandado de busca tornado público na sexta-feira (12).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump emitiu um comunicado na sexta-feira (12) negando que ele mantinha documentos confidenciais em sua residência e enfatizou que todos os materiais foram desclassificados e armazenados com segurança.

O ex-líder dos EUA condenou repetidamente a operação, dizendo que o sistema de justiça dos EUA estava sendo usado como arma contra ele e que o governo poderia simplesmente ter pedido os documentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.