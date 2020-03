Trump proporá a Rússia e China novo acordo de controle de armas

O objetivo proclamado da iniciativa do governo estadunidense de chegar a um acordo trilateral é evitar uma corrida armamentista edit

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (5) que proporá à Rússia e à China uma nova iniciativa trilateral de controle de armas, a fim de "evitar uma corrida armamentista cara" e "trabalhar em conjunto para construir um futuro melhor, mais seguro e mais próspero para todos".

O Conselho de Segurança Nacional dos EUA reafirmou seu desejo de "fortalecer o regime de não proliferação nuclear e envolver a China e a Rússia para obter um controle de armas verificável e aplicável que promova a segurança global".

A proposta de Trump é vista como incoerente por alguns observadores e analistas porque ela é feita depois de abandonar o histórico Tratado sobre Mísseis de Médio e Curto Alcance (INF).

Além de ter rompido unilateralmente com o Tratado INF, Trump também não demonstrou intenção de prorrogar a vigência do Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START III ou New START) que expira em fevereiro de 2021, apesar das repetidas propostas da Rússia nesse sentido.

As informações são de Russia Today