Trump quer debate com Biden na eleição presidencial de 2024

(Reuters) - O ex-presidente Donald Trump, que se recusou a participar de debates com seus adversários pela indicação republicana, disse nesta segunda-feira que quer debater com o presidente dos EUA, Joe Biden, imediatamente.

“Eu gostaria de debater com ele agora, porque nós deveríamos debater. Deveríamos debater pelo bem do país”, disse Trump, em um programa de rádio do comentarista conservador Dan Bongino.

Questionado por repórteres durante uma viagem a Las Vegas na segunda-feira sobre o pedido de Trump por um debate, o democrata Biden disse: “Se eu fosse ele, iria querer debater comigo também. Ele não tem nada para fazer”.

Embora seja o amplo favorito na disputa republicana para enfrentar Biden na eleição de 5 de novembro, Trump ainda não selou a indicação e recusou o pedido da adversária republicana, Nikki Haley, por um debate.

Os comentários de Trump refletem um desejo de focar em um provável confronto eleitoral com Biden, que no sábado venceu as primárias democratas da Carolina do Sul e deve receber a indicação do seu partido.

Trump e Biden debateram duas vezes durante a eleição de 2020. Um terceiro debate foi cancelado após Trump testar positivo para Covid-19 e se recusar a participar de um evento virtual. Tradicionalmente, costuma haver três debates presidenciais.

