Trump reacende tensão ao defender anexação da Groenlândia aos EUA

247 - A nomeação de um enviado especial dos Estados Unidos para tratar da Groenlândia voltou a colocar a ilha no centro de uma disputa diplomática internacional, envolvendo Washington, Copenhague e autoridades locais. O gesto reforça uma antiga ambição de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, de incorporar o território ártico ao país, sob o argumento de segurança nacional e interesse estratégico.Em publicação na Truth Social, o presidente dos EUA afirmou: "Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando o GRANDE governador da Louisiana, Jeff Landry, como Enviado Especial dos Estados Unidos para a Groenlândia. Jeff entende como a Groenlândia é essencial para nossa Segurança Nacional e irá defender fortemente os interesses do nosso país em prol da Segurança, Proteção e Sobrevivência de nossos Aliados e, de fato, do Mundo".Trump sustenta há anos que a Groenlândia deveria se tornar parte dos Estados Unidos, alegando razões ligadas à defesa nacional e ao potencial mineral da ilha. A nomeação de Landry, governador republicano da Louisiana desde 2024, foi interpretada como mais um passo concreto nessa direção. Em mensagem pública de agradecimento, Landry afirmou ser "uma honra servir (…) nesta função voluntária para fazer da Groenlândia parte dos EUA", declaração que acentuou o desconforto diplomático.A Dinamarca reagiu de forma imediata. O ministro das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, anunciou a convocação do embaixador americano em Copenhague, um gesto considerado uma reprimenda formal nas relações internacionais. “Estou profundamente incomodado com esta nomeação de um enviado especial. E estou particularmente incomodado com suas declarações, que consideramos totalmente inaceitáveis”, disse Rasmussen à emissora dinamarquesa TV 2.

A reação crítica também veio da Groenlândia. O primeiro-ministro Jens-Frederik Nielsen exigiu respeito à população local, aos dinamarqueses e à integridade territorial da ilha, ressaltando que o futuro do território cabe exclusivamente aos groenlandeses. A União Europeia se posicionou no mesmo sentido, afirmando que a soberania da Groenlândia e, consequentemente, do Reino da Dinamarca, deve ser preservada.

Dentro do próprio Parlamento dinamarquês, a nomeação de Landry foi recebida com reservas. A parlamentar groenlandesa Aaja Chemnitz declarou à agência Reuters que o problema não está no envio de um representante americano, mas na missão atribuída a ele. “O problema é que ele recebeu a tarefa de assumir a Groenlândia ou torná-la parte dos Estados Unidos — e não há qualquer desejo disso na Groenlândia”, afirmou.

Maior ilha do mundo, com cerca de 57 mil habitantes e coberta em aproximadamente 80% por gelo, a Groenlândia possui reservas de hidrocarbonetos e minerais estratégicos para a transição energética. Embora geograficamente situada na América do Norte, mantém laços históricos e políticos profundos com a Dinamarca, à qual passou a integrar formalmente em 1953. Desde 2009, o território conta com governo autônomo e tem o direito de declarar independência por meio de referendo.

O interesse dos Estados Unidos pela ilha não é novo. Após a Segunda Guerra Mundial, o então presidente Harry Truman tentou comprá-la, oferecendo US$ 100 milhões em ouro, proposta rejeitada por Copenhague. Ainda assim, na década de 1950, os EUA instalaram uma base militar na região com autorização dinamarquesa, reforçando sua presença estratégica no Ártico.

Durante seu primeiro mandato, Trump já havia manifestado a intenção de adquirir a Groenlândia, ideia rechaçada pelas autoridades locais. Agora, em sua segunda passagem pela Casa Branca, o presidente americano adota um discurso mais duro, chegando a ameaçar a Dinamarca com aumento de tarifas caso o país tente impedir a incorporação do território. Trump argumenta que radares e bases militares na ilha fortaleceriam o sistema de defesa dos EUA, especialmente para monitorar movimentações navais russas no Atlântico Norte.

Apesar das pressões externas, a possibilidade de a Groenlândia se tornar parte dos Estados Unidos é considerada remota. Em tese, a população poderia votar pela independência e, posteriormente, por algum tipo de associação com Washington. Na prática, porém, o apoio interno é mínimo. "A Groenlândia está discutindo a independência da Dinamarca, mas nenhum groenlandês quer simplesmente mudar para um novo senhor colonial", afirmou Ulrik Pram Gad, pesquisador do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. Uma pesquisa recente indica que apenas 6% dos moradores apoiam a incorporação aos EUA.

A controvérsia evidencia o peso geopolítico crescente do Ártico e reforça as tensões entre interesses estratégicos globais e o direito à autodeterminação dos povos que habitam a região.