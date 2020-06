Trump recua e diz que tropas militares não devem ser usadas contra manifestantes

Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não será necessário o uso das Forças Armadas para conter os protestos que tomaram conta do país após o assassinato de George Floyd. "Bem, depende, acho que não precisaremos", disse edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em uma entrevista que não será necessário o uso das Forças Armadas para restaurar a ordem nas cidades no país, em meio aos protestos após o assassinato de George Floyd.

"Bem, depende, acho que não precisaremos", disse Trump após ser questionado se as Forças Armadas dos EUA serão enviadas para cidades afetadas por distúrbios em meio aos protestos.

Mais cedo nesta quarta-feira (3), o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse durante uma coletiva de imprensa que não apoia a decisão de Trump de invocar a Lei de Insurreição, o que lhe permitiria ordenar o uso das Forças Armadas para reprimir protestos nos EUA.

Esper disse que as tropas ativas devem ser usadas nas operações policiais apenas como último recurso e os EUA não estão nessa situação no momento.

Os protestos que tomaram as ruas das cidades dos EUA começaram após o assassinato de George Floyd, um homem negro que morreu por asfixia sob custódia policial na cidade de Minneapolis, no dia 25 de maio. As manifestações avançaram para o país inteiro e cenas de violência, saques e vandalismo começaram a ser registradas.

