Trump revela colapso da democracia estadunidense e diz que resultado da eleição vai demorar meses para ser divulgado

Sputnik – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira (25) que os norte-americanos podem não saber o vencedor da eleição presidencial de novembro por meses.

Segundo o presidente, o impasse pode ocorrer por conta da discussão sobre o envio de cédulas por correios, reforçando suas críticas ao método.

"Gosto de assistir televisão e ouvir 'o vencedor é...', certo? Mas [nesse caso] você pode passar meses sem ouvir isso, porque está tudo uma bagunça", disse Trump, citado pela agência Reuters.

Trump atribui a demora dos resultados no tempo que as cédulas vão levar para chegar.

"Eu posso estar liderando os votos e eles continuarão recebendo cédulas, e cédulas, e cédulas e cédulas. Porque agora estão dizendo que as cédulas podem demorar a chegar", afirmou.

Nesta semana, Trump se recusou a se comprometer com uma transferência pacífica de poder caso perca a eleição e disse que espera que a Suprema Corte tenha que declarar o vencedor.

Decisões judiciais deste mês autorizaram que os estados de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte computem os votos das cédulas que chegarem após o dia três de novembro, desde que tenham sido enviadas até o dia da eleição.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.