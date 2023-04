Trump se apresenta hoje à Justiça dos EUA

O ex-presidente está indiciado em processo criminal e pode ser preso ao final do processo edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai se apresentar a uma corte de Justiça na cidade de Nova York nesta terça-feira (4) como parte de um processo criminal no qual ele é acusado de disfarçar registros contáveis para esconder um pagamento de US$ 130 mil dólares para uma atriz pornô.

Trump foi indiciado na semana passada, tornando-se o primeiro presidente ou ex-presidente a enfrentar acusações criminais, em um caso envolvendo um pagamento em dinheiro secreto em 2016 para a estrela pornô Stormy Daniels. Ele disse que é inocente e deve se declarar inocente.

Os advogados de Trump se opuseram à videografia, fotografia e cobertura de rádio, dizendo que iria "exacerbar uma atmosfera já quase circense em torno deste caso", diminuindo a dignidade e o decoro.

O juiz Juan Merchan decidiu na noite de segunda-feira que cinco fotógrafos serão admitidos antes do início da acusação para tirar fotos por vários minutos até que devam parar, com câmeras permitidas nos corredores do prédio.

O promotor distrital Alvin Bragg, democrata, que liderou a investigação, dará uma entrevista coletiva à tarde.

Trump retornará à Flórida e fará comentários de Mar-a-Lago às 20h15 na terça-feira (horário local).

As acusações específicas na acusação por um grande júri convocado devem ser divulgadas na terça-feira. Trump e seus aliados retrataram as acusações como politicamente motivadas.

O Yahoo News disse na segunda-feira que Trump enfrentaria 34 acusações criminais por falsificação de registros comerciais. Citando uma única fonte informada sobre os procedimentos de acusação de terça-feira, o Yahoo disse que nenhuma das acusações contra Trump foram contravenções.

Ele já foi indiciado no processo criminal, e nesta terça-feira (4) inicia o cumprimento de uma série de etapas ao final das quais pode ser preso.

Ele será fotografado e ter suas digitais colhidas e depois, levado à presença de um juiz, que lerá as acusações da promotoria e é obrigado a se declarar formalmente se é inocente ou culpado.

