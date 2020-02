Trump se recusa a apertar mão de Pelosi que reage rasgando cópia do discurso

Cizãnia foi explicitada durante o tradicional discurso do Estado da União, nesta terça-feira (4), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusar a apertar a mão da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, responsável pela abertura do processo de impeachment contra o republicano edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, responsável pela abertura do processo de impeachment contra o republicano, levaram a público suas diferenças e a polarização reinante atualmente no país durante o tradicional discurso do Estado da União, realizado na noite desta terça-feira (4). Na ocasião, Trump se recusou a cumprimentar a parlamentar, que havia estendido a mão, e Pelosi rasgou vários trechos da cópia do discurso do presidente norte-americano que tinha em mãos.

De acordo com informações da CNN, a reação de Palosi não foi planejada. "Foi a coisa mais cortês que eu poderia fazer considerando as alternativas", justificou ela à imprensa. Sobre a recusa de Trump em apertar sua mão, a parlamentar usou o Twitter para afirmar que “os democratas nunca deixarão de estender a mão da amizade para fazer o trabalho pelo povo".

Assista o vídeo.