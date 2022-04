Trump sinaliza que pode disputar a presidência dos EUA: 'talvez tenha que fazer isso'

"Concorri duas vezes, venci duas vezes, fui muito melhor na segunda do que na primeira. E agora nós talvez tenhamos que fazer isso novamente", disse Donald Trump a apoiadores edit

Sputnik - No sábado (9), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode concorrer à presidência nas próximas eleições, apesar de que não houve nenhum anúncio oficial nesse sentido ainda.

Trump deu a declaração ao ser perguntado por apoiadores sobre o assunto em um comício realizado em Selma, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

"A verdade é que concorri duas vezes, venci duas vezes, fui muito melhor na segunda do que na primeira. E agora nós talvez tenhamos que fazer isso novamente. Há alguém aqui que gostaria de me ver concorrendo de novo?", disse o ex-presidente norte-americano.

O republicano também acusou a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, de promover "uma rendição vergonhosa atrás da outra" e reiterou que a Rússia não teria lançado sua operação militar especial na Ucrânia caso ele ainda estivesse na Casa Branca.

Trump também apontou que os EUA têm a mais poderosa capacidade nuclear do mundo. No final de março deste ano, Trump afirmou em entrevista publicada pela Fox Business que se ainda fosse presidente ameaçaria a Rússia com submarinos nucleares.

