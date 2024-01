Trump teria dito que EUA deixariam Otan e nunca ajudariam Europa sob ataque

Apoie o 247

(Reuters) - Os Estados Unidos nunca ajudarão a Europa se ela for atacada, afirmou Donald Trump à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 2020, quando ele ainda era o presidente norte-americano, segundo um comissário europeu.

“Vocês precisam entender que, se a Europa for atacada, nunca vamos ajudá-los e apoiá-los”, teria dito Trump, de acordo com Thierry Breton, durante uma reunião da qual ele também participou no Fórum Econômico Mundial de Davos em janeiro de 2020.

“Aliás, a Otan está morta e vamos sair, vamos sair da Otan”, também teria dito Trump, segundo a autoridade da União Europeia, que falou na terça-feira durante um painel de discussão organizado pelo bloco de partidos Renovar a Europa, no Parlamento Europeu.

“E, aliás, vocês me devem 400 bilhões de dólares porque vocês não pagaram, vocês alemães, o que tinham que pagar por defesa”, ainda teria afirmado o então presidente dos EUA.

Trump é o favorito para ser o indicado do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024 nos EUA, com pesquisas de opinião prevendo uma disputa acirrada contra o presidente Joe Biden, um democrata, no pleito de novembro.

A campanha de Trump não respondeu a pedido de comentários em um primeiro momento nesta quarta-feira.

