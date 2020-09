“Trump tirou da gaveta o lençol branco da Ku Klux Klan”, diz professor Juarez Xavier

247 - O professor da Unesp Juarez Xavier, onde coordena o curso de Jornalismo, falou à TV 247 sobre os protestos antirracistas que acontecem nos Estados Unidos desde o assassinato de George Floyd e que ganharam um novo fôlego recentemente com os tiros disparados contra Jacob Blake em Wisconsin. Para Xavier, tais manifestações trazem de volta ao debate público e político a discussão sobre o racismo no país.

Segundo o professor, o movimento Black Lives Matter age nos EUA assim como agiram o Black Power e os Panteras Negras, fomentando o debate antirracista no país. “Acho que teve um ponto de inflexão importante nos Estados Unidos que foi o surgimento do movimento Black Lives Matter. Foi importante porque ele ocupa a narrativa política que estava praticamente abandonada. Essa discussão era feita até os anos 70 pelo movimento Black Power, os Panteras Negras fizeram isso de uma forma muito evidente até que foram destruídos e aí você abriu um vazio de narrativas políticas, de espaço no debate político racial nos Estados Unidos. Quando o Black Lives volta, junto a uma juventude negra mobilizada, culturalmente articulada, com acesso a tecnologia e junto a uma parcela da juventude branca, isso deu uma repercussão extraordinária na disputa de narrativas políticas no espaço da esfera pública dos Estados Unidos”.

Juarez Xavier afirmou que os ativistas norte-americanos devem aproveitar a onda eleitoral estadunidense para expor, juntamente com a luta antirracista, o que realmente significa o governo do presidente Donald Trump. O professor disse que Trump promove o retorno da ideologia da Ku Klux Klan. “Agudizou essa discussão com a eleição do Trump, porque ele tira da gaveta toda o seu lençol branco de Ku Klux Klan e traz isso para o debate político. Acirraram-se as discussões a partir do posicionamento político que ele adotou. A rigor, essas manifestações não se arrefeceram, elas deixaram de ser cobertas pela imprensa brasileira, mas era possível acompanhar a agudização desse debate, que tornou-se muito mais aguda agora na convenção republicana. Parece-me que é uma possibilidade que os ativistas negros e democráticos começam a observar, que é a possibilidade de aproveitar essa onda eleitoral para trazer à tona aquilo que tem caracterizado de fato o governo Donald Trump: um governo abertamente de extrema direita, que recupera um discurso do final do século XIX e atualizado no século XX do supremacismo branco, de um patriarcado irracional e de um racismo sistemático”.

