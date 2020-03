Trump vai anunciar pacote econômico para lidar com o coronavírus

O presidente dos EUA Donald Trump disse que fará nesta terça-feira uma coletiva de imprensa para anunciar medidas para enfrentar a conjuntura econômica criada com a propagação do coronavírus edit

247 - Donald Trump anuncia nesta terça-feira (10) um pacote econômico que incluiria uma redução no imposto sobre os salários.

Sobre a disseminação do coronavírus em todo o mundo, Trump, prometeu durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira que anunciaria importantes medidas econômicas nesta terça.

"Amanhã realizaremos uma coletiva de imprensa para conversar sobre várias coisas que estamos fazendo, em termos de economia", disse, e garantiu que serão "medidas maiores, incluindo, é claro, a redução do imposto sobre a folha de pagamento" .

Segundo Trump, na terça-feira de manhã, essas questões serão discutidas com deputados republicanos. "Discutiremos uma possível redução dos impostos sobre os salários, um alívio substancial, um alívio muito substancial", disse Trump.

"Também vamos falar sobre os funcionários horistas que recebem ajuda, para que possam estar em uma posição em que não perderão um salário", acrescentou.

Trump também disse que a Casa Branca trabalhará com as companhias aéreas e de cruzeiros marítimos, que foram afetados pelo surto do coronavírus devido ao drástico declínio no número de passageiros.

Informações de Russia Today.