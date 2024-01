Trump vence prévias de New Hampshire

Com 57% dos votos esperados apurados, de acordo com a Edison Research, Trump manteve uma vantagem confortável de 54,4% a 43,6% edit

Reuters - Donald Trump alcançou a vitória na disputa presidencial republicana de New Hampshire nesta terça-feira (23), ficando mais perto de uma revanche em novembro com o presidente democrata Joe Biden, mesmo com sua única rival remanescente, a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, prometendo seguir em frente.

“Esta corrida está longe de terminar”, disse ela aos seus apoiadores numa festa pós-eleitoral em Concord, desafiando Trump a debater com ela. "Sou uma lutadora. E sou briguenta. E agora somos os últimos ao lado de Donald Trump."

Em sua própria festa em Nashua, Trump abriu seu discurso zombando de Haley, chamando-a de “impostora” e dizendo: “Ela está fazendo um discurso como se tivesse vencido". Com 57% dos votos esperados apurados, de acordo com a Edison Research, Trump manteve uma vantagem confortável de 54,4% a 43,6%.

Haley esperava que o considerável quadro de eleitores independentes do estado do Nordeste a levasse a uma vitória que poderia afrouxar o controle de ferro de Trump sobre o Partido Republicano.

Em vez disso, Trump tornou-se o primeiro republicano a obter votos competitivos tanto no Iowa – onde venceu por uma margem recorde há oito dias – como em New Hampshire desde 1976, quando os dois estados consolidaram o seu estatuto como os primeiros na disputa de nomeações.

Embora a margem final ainda não esteja clara, o resultado provavelmente reforçará os apelos de alguns republicanos para que Haley desista, para que o partido possa se unir em apoio a Trump. Sua campanha prometeu em um memorando na terça-feira avançar até a “Superterça”, em 5 de março, quando os republicanos em 15 estados e um território votarão.

A próxima competição está marcada para 24 de fevereiro na Carolina do Sul, onde Haley nasceu e serviu por dois mandatos como governadora. Apesar dos seus laços, no entanto, Trump obteve o apoio da maioria das figuras republicanas do estado e as sondagens de opinião mostram-no com uma ampla vantagem.

A votação de terça-feira foi o primeiro confronto individual entre Trump e Haley, depois que o governador da Flórida, Ron DeSantis, antes visto como o adversário mais formidável de Trump, desistiu no domingo e apoiou Trump. Embora DeSantis tivesse apenas um apoio marginal em New Hampshire, os seus eleitores eram muito mais propensos a mudar a sua lealdade para Trump, em vez de para Haley, de acordo com as sondagens.

Apesar da vitória de Trump na terça-feira, as pesquisas de boca de urna indicaram suas vulnerabilidades potenciais em uma campanha para as eleições gerais. Ele enfrenta 91 acusações criminais por uma série de crimes, incluindo os esforços para anular a derrota de 2020 e a retenção de documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca em 2021. Ele negou qualquer irregularidade e alegou ter sido vítima de perseguição política.

Cerca de 42% dos eleitores que participaram das primárias republicanas disseram que ele não estaria apto para servir se fosse condenado em tribunal, de acordo com pesquisas de saída de Edison.

