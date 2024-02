Tucker Carlson anuncia que entrevistará Vladimir Putin

Apoie o 247

247 - O jornalista estadunidense Tucker Carlson publicou um vídeo para anunciar a sua entrevista com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e detalhou as suas razões para o fazer. O anúncio da entrevista foi divulgado no site oficial do jornalista.

"Estamos em Moscou esta noite. Estamos aqui para entrevistar o presidente da Rússia, Vladimir Putin", disse Carlson no vídeo. "É por isso que estamos fazendo isso. Primeiro, porque é o nosso trabalho. Estamos no jornalismo. Nosso dever é informar as pessoas".

Carlson afirmou que a maioria das pessoas nos Estados Unidos não está informada sobre a situação na Ucrânia e não tem ideia do que está acontecendo na região.

O conflito também remodelou as alianças militares e comerciais globais, disse Carlson.

Ele disse ainda que a administração de Joe Biden tentou impedir duas vezes sua entrevista com Putin. Ainda acrescentou que o bilionário Elon Musk, dono do X, prometeu não bloquear ou suprimir sua entrevista com Putin na rede social. (Com informações da Sputnik).

