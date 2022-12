Tucker Carlson: CIA esteve envolvida no assassinado do presidente Kennedy, revelou fonte

Apoie o 247

Por Tucker Carlson, Fox News - Não muito depois de Jack Ruby atirar em Lee Harvey Oswald diante das câmeras no porão da sede da polícia de Dallas, muitos americanos começaram a ter algumas perguntas sobre o assassinato de Kennedy. Foi, você tem que admitir, uma sequência de eventos bastante extraordinária. Um atirador solitário mata o presidente dos Estados Unidos. E então, menos de 48 horas depois, aquele atirador solitário é assassinado por outro atirador solitário.

Quais são as chances disso? Uma coisa é você ser atingido por um raio – raro, mas possível. Mas se cada membro da sua família também for atingido por um raio, todos em dias diferentes, você pode começar a suspeitar que não são eventos totalmente naturais. Mas oh, respondeu o governo dos EUA, eles são. Essa cadeia bizarra de assassinatos foi inteiramente natural."

Portanto, menos de um ano após o assassinato de JFK, a Casa Branca de Johnson divulgou algo chamado Relatório da Comissão Warren. E o relatório concluiu que, embora seus motivos permanecessem obscuros, Lee Oswald e Jack Ruby agiram sozinhos. Ninguém os ajudou. Não houve nenhum tipo de conspiração. Caso encerrado. Hora de seguir em frente.

E muitos americanos seguiram em frente. Na época, eles não tinham ideia de como a Comissão Warren era de má qualidade e corrupta. Levaria quase 50 anos até que a CIA admitisse sob coação que, de fato, havia ocultado informações dos investigadores sobre seu relacionamento com Lee Harvey Oswald.

Mas mesmo assim, na época, antes que isso fosse conhecido, a explicação do governo não parecia totalmente plausível. E algumas pessoas começaram a fazer perguntas óbvias sobre isso. Foi nesse ponto, quando os americanos começaram a duvidar da história oficial, que o termo "teoria da conspiração" entrou em nosso léxico. Como o professor Lance DeHaven-Smith aponta em seu livro sobre o assunto, "O termo teoria da conspiração não existia como uma frase na conversa cotidiana americana antes de 1964. Em 1964, ano em que a Comissão Warren emitiu seu relatório, o New York Times publicou cinco histórias em que a 'teoria da conspiração' apareceu."

Agora, hoje, é claro, o termo "teoria da conspiração" aparece em praticamente todas as histórias do New York Times sobre a política americana. É usado, agora como então, como uma arma contra qualquer um que faça perguntas que o governo não tem vontade de responder. Mas, apesar de 60 anos de xingamentos, essas questões não desapareceram. Na verdade, eles se multiplicaram com o tempo.

E aqui está um deles. Em abril de 1964, um psiquiatra chamado Louis Joylon West visitou Jack Ruby em sua cela de isolamento em uma prisão de Dallas. De acordo com a avaliação por escrito de West, ele descobriu que Jack Ruby era "tecnicamente insano" e precisava de hospitalização psiquiátrica imediata. Essas são conclusões que intrigantemente ninguém que havia falado com Jack Ruby anteriormente havia chegado. Ruby parecia perfeitamente são para as pessoas que o conheciam. Louis Jolyon West o declarou louco.

Mas o que West não disse foi que trabalhava para a CIA na época. Louis Jolyon West era um psiquiatra contratado pela agência de espionagem. Ele também era um especialista em controle da mente e um jogador proeminente no agora infame programa MKUltra, no qual a CIA fornecia poderosas drogas psiquiátricas aos americanos sem seu conhecimento.

Então, de todos os psiquiatras do mundo, o que esse cara estava fazendo na cela da prisão de Jack Ruby? A mídia não parecia interessada em descobrir. De fato, o New York Times, em um extenso obituário de West em 1999, nunca mencionou o fato de ele ter trabalhado para a CIA, muito menos seu tempo na cela de Jack Ruby, o que parece relevante. Então você pode ver por que pessoas não loucas se perguntam sobre o que realmente aconteceu. E, claro, muitos se perguntam.

Em 1976, há muito esquecido, a Câmara dos Deputados formou um comitê especial para reinvestigar o assassinato de JFK. Sua conclusão bipartidária? Kennedy quase certamente foi assassinado como resultado de uma conspiração. Mas a questão é uma conspiração de quem? Bem, o suspeito óbvio seria a CIA. Por que outra razão a agência reteria evidências críticas dos investigadores? Existe uma explicação benigna para isso, para manter esse nível de sigilo por tantos anos? Não que estejamos cientes. E é ilegal.

Em 1992, o Congresso aprovou a Lei de Coleta de Registros de Assassinatos do presidente John F. Kennedy. Essa lei exigia a divulgação completa de todos os documentos até 2017, 54 anos após a morte de JFK. A última administração prometeu cumprir integralmente essa lei. Mas sob intensa pressão do diretor da CIA, Mike Pompeo, reteve, no final, milhares de páginas de documentos da CIA.

Hoje, esta tarde, o governo Biden fez exatamente a mesma coisa. Isso seria milhares de páginas de documentos depois de quase 60 anos, após a morte de cada pessoa envolvida. Mas ainda não podemos vê-los. Claramente, não é para proteger ninguém. Estão todos mortos. É para proteger uma instituição. Mas por que?

Bem, hoje decidimos descobrir. Conversamos com alguém que teve acesso a esses documentos da CIA ainda ocultos, uma pessoa que estava profundamente familiarizada com o que eles continham. Perguntamos diretamente a essa pessoa: "A CIA teve participação no assassinato de John F. Kennedy, um presidente americano? E aqui está a resposta que recebemos textualmente. Citação: "A resposta é sim. Eu acredito que eles estavam envolvidos. É um país totalmente diferente do que pensávamos. É tudo falso."

É difícil imaginar uma resposta mais chocante do que essa. Novamente, este não é um "teórico da conspiração" com quem falamos. Nem mesmo perto. Trata-se de alguém com conhecimento direto da informação que mais uma vez está sendo retida do público americano. E a resposta que recebemos foi inequívoca. Sim, a CIA esteve envolvida no assassinato do presidente. Agora, algumas pessoas não ficarão surpresas ao saber que sempre suspeitaram disso. Mas não importa como você se sinta sobre isso ou o que você pensou sobre o assassinato de Kennedy, pare para considerar o que isso significa.

Isso significa que dentro do governo dos EUA existem forças totalmente fora do controle democrático. Essas forças são mais poderosas do que os oficiais eleitos que supostamente as supervisionam. Essas forças podem afetar os resultados das eleições. Eles podem até esconder sua cumplicidade no assassinato de um presidente americano. Em outras palavras, eles podem fazer praticamente tudo o que quiserem. Eles constituem um governo dentro de um governo que zombam, por sua própria existência, da ideia de democracia. Por mais cínicos que nos tornamos depois de 30 anos observando funcionários do governo ignorarem os eleitores que os empregam, ficamos chocados ao saber disso. Não é aceitável.

Os americanos confiam menos em seu governo a cada ano que passa desde o assassinato de John F. Kennedy. Talvez seja por isso. E as pessoas sabem disso há muito tempo. As pessoas que sabiam incluiriam todos os diretores da CIA desde novembro de 1963. E essa lista incluiria o diretor da CIA de Obama, John Brennan, uma das figuras mais sinistras e desonestas da vida americana.

Essa lista também incluiria, lamentamos dizer, nosso amigo Mike Pompeo, que comandou a CIA no último governo. Mike Pompeo sabia disso. Pedimos a Pompeo para se juntar a nós esta noite e, embora ele raramente recuse uma entrevista na televisão, ele se recusou a vir. Esperamos que ele reconsidere.

