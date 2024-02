Tucker Carlson faz entrevista histórica com Putin em Moscou

Apoie o 247

247 - O jornalista norte-americano Tucker Carlson deu início a uma entrevista histórica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, o que vem gerando forte repercussão entre políticos dos Estados Unidos e de outras nações.

Foi o primeiro americano a entrevistar o líder russo desde fevereiro de 2022, quando tropas da Rússia deram início à ocupação na Ucrânia. Putin é contra a entrada dos ucranianos na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), liderada pelos Estados Unidos.

O presidente russo é uma das principais lideranças internacionais que adotam uma linha política contra hegemônica aos EUA, presididos atualmente por Joe Biden.

A entrevista também ocorre em um contexto de genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza. Israel é apoiado pelo governo norte-americano. Putin reafirmou o apoio da Rússia à criação do Estado palestino.

