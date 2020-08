Turquia anuncia maior descoberta de gás natural de sua história no Mar Negro

"Quero compartilhar boas notícias com vocês: a Turquia encontrou a maior reserva de gás natural de sua história no mar Negro", afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Reserva é estimada em mais de 320 bilhões de metros cúbicos de gás edit

Sputnik - Nesta sexta-feira (21), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que seu país descobriu uma imensa reserva de gás natural – mais de 320 bilhões de metros cúbicos de gás no mar Negro.

"Agora, eu quero compartilhar boas notícias com vocês: a Turquia encontrou a maior reserva de gás natural de sua história no mar Negro", declarou o mandatário.

De acordo com ele, a descoberta também significa uma alta possibilidade de que outras fontes de gás também sejam encontradas na área.

Erdogan acrescentou que Ancara busca disponibilizar o gás do mar Negro para uso em 2023, prometendo acelerar as operações turcas no Mediterrâneo e salientando que não vai parar até que sua nação se torne uma exportadora líquida do recurso natural.

Tensões por recursos

Anteriormente, Ancara entrou em uma disputa com Atenas por reivindicar os mesmos territórios marítimos para exploração de gás. O líder turco afirmou que a embarcação Oruc Reis continuaria a explorar o Mediterrâneo Oriental até 23 de agosto.

