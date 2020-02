Turquia diz que não vai recuar da ocupação em território sírio

247 - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, depois de reafirmar a continuidade da ocupação em território sírio, disse nesta quarta-feira (26), que vai expulsar as forças do governo sírio dos territórios que a Turquia controla no país árabe, em Idlib.

"Não daremos o menor passo para trás em Idlib, empurraremos [as tropas do] regime para fora das fronteiras que estabelecemos e garantiremos o retorno da população a suas casas", disse Erdogan a parlamentares de seu partido, segundo Russia Today.