Turquia diz que não vai sancionar a Rússia, mesmo com pressão da Otan

Do RT - A Turquia não vai impor sanções à Rússia, mas trabalhará para manter o diálogo com o Kremlin, informou o canal de TV TRT Haber da Turquia na sexta-feira, citando Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan.

O funcionário esclareceu que Ancara não tinha planos de “impor sanções à Rússia”, acrescentando que o governo turco estava ansioso para “manter o canal de confiança aberto”. Kalin também destacou que a Turquia deseja evitar repercussões negativas para sua própria economia como resultado de medidas punitivas.

Ao denunciar a ofensiva da Rússia contra seu vizinho, a Turquia, ao contrário da maioria dos outros países da OTAN, não chegou a aplicar medidas punitivas à Rússia. Ancara, em vez disso, está tentando mediar entre os dois lados em guerra na esperança de negociar um acordo de paz, ou pelo menos um cessar-fogo.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse à mídia turca na sexta-feira que a aliança espera que "todos os nossos aliados imponham sanções" à Rússia e que ele "transmitiu esse assunto" ao ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, durante sua reunião em Antália.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, também se encontrou com seu colega ucraniano, Dmitry Kuleba, em Antália na quinta-feira. Foi a primeira vez que os dois diplomatas tiveram discussões desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Embora as negociações não tenham produzido nenhum avanço, o presidente russo, Vladimir Putin, observou na sexta-feira que houve “certos desenvolvimentos positivos”. As três rodadas anteriores de negociações entre a Ucrânia e a Rússia foram realizadas na Bielorrússia.

O presidente Erdogan apresentou a reunião Lavrov-Kuleba como uma vitória diplomática per se, dadas as circunstâncias, em um telefonema com o presidente dos EUA, Joe Biden. O chefe de Estado turco também reiterou que o papel de Ancara como mediador entre Kiev e Moscou é importante para evitar que o conflito armado se intensifique ainda mais.

A ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia fez com que os EUA, Canadá, UE, Japão, Austrália e vários outros países imponham uma série de sanções a Moscou com o objetivo de “paralisar” a economia russa. As medidas punitivas visaram, entre outras coisas, o banco central da Rússia, bem como vários grandes bancos comerciais, mídia financiada pelo Estado – incluindo RT – e a liderança da Rússia diretamente.

