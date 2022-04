Turquia espera que Putin e Zelensky se encontrem nos próximos dias, diz Ministério da Defesa

Apoie o 247

TASS - A Turquia espera que uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocorra nos próximos dias, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, nesta quarta-feira, 27, após consultas sobre a assistência militar do Ocidente a Kiev realizadas na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha.



"Esperamos que, apesar de algumas dificuldades, os dois líderes possam se encontrar nos próximos dias graças às propostas de nosso presidente [Recep Tayyip Erdogan]", disse o ministro da Defesa turco, segundo ele.



Segundo Akar, "a Turquia continua a contribuir, fazendo tudo o que for necessário, inclusive desempenhando um papel de mediação, para que a situação humanitária na Ucrânia não se deteriore e um cessar-fogo seja alcançado o mais rápido possível".



Ancara expressa regularmente seu desejo de sediar um encontro entre Putin e Zelensky, mas Moscou respondeu repetidamente a essas propostas explicando que Putin nunca se recusou em princípio a se encontrar com Zelensky, mas que um texto do acordo sobre a Ucrânia precisa ser preparado.



As tensões aumentaram ao longo da linha de contato em Donbass em 17 de fevereiro. As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk relataram o bombardeio mais pesado das Forças Armadas ucranianas em meses. Em 24 de fevereiro, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, Putin decidiu realizar uma operação militar especial na Ucrânia. O objetivo é desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. A RPD e a RPL iniciaram uma operação para libertar seus territórios, que estão sob o controle de Kiev.

