Turquia fechará estreito ao Mar Negro para Marinha russa

RT - Ancara deve restringir o acesso de navios de guerra russos ao Mar Negro devido ao conflito em curso na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, no domingo.

"Não são alguns ataques aéreos agora, a situação na Ucrânia é oficialmente uma guerra... Implementaremos a Convenção de Montreux", disse o funcionário à CNN Turk em entrevista ao vivo. “A Turquia implementará todas as disposições da Convenção de Montreux de maneira transparente”, acrescentou.

Sob a Convenção de Montreux de 1936, que regulamenta os estreitos do Mar Negro, a Turquia pode fechar os estreitos para navios militares de qualquer nação em estado formal de guerra, bem como quando se sente ameaçada por uma guerra iminente. O país não pode fechar os estreitos completamente, no entanto, a menos que esteja em estado de guerra.

Ancara ainda permitirá que navios militares, retornando aos seus portos de origem, passem pelo estreito, observou Cavusoglu. “Não deve haver nenhum abuso dessa isenção. Navios que declaram retornar às suas bases e passar pelo estreito não devem se envolver na guerra”, disse o diplomata.

Kiev pediu repetidamente a Ancara que feche o estreito para a Rússia, apesar de nenhum dos lados do conflito em curso declarar formalmente guerra. A Rússia lançou a operação militar em larga escala na Ucrânia na quinta-feira, citando a necessidade de proteger as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk de um suposto ataque total das tropas ucranianas. A Ucrânia classificou o ataque como “não provocado”.

Kiev negou ter tentado atacar as repúblicas que se separaram da Ucrânia após o golpe de Maidan em 2014 e a derrubada do governo democraticamente eleito do país. Moscou reconheceu formalmente as repúblicas como estados independentes na segunda-feira, assinando tratados bilaterais de amizade com eles e prometendo assistência militar.

