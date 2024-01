Turquia fornece documentos contra Israel para audiências sobre genocídio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A Turquia está fornecendo documentos para um caso movido pela África do Sul contra Israel no tribunal superior da ONU, sob a acusação de genocídio contra civis palestinos, disse o presidente Tayyip Erdogan nesta sexta-feira.

Falando a repórteres em Istambul, Erdogan disse que a Turquia continuaria a fornecer documentos, principalmente visuais, sobre os ataques de Israel a Gaza.

continua após o anúncio

“Acredito que Israel será condenado lá. Acreditamos na justiça do Tribunal Internacional de Justiça”, disse Erdogan.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, descreveu Erdogan como o presidente de "um país com o genocídio armênio no passado" e que estava atacando Israel com "alegações infundadas".

continua após o anúncio

Israel não está entre os mais de 30 países que reconheceram formalmente os assassinatos em massa de armênios pelos turcos otomanos em 1915 como genocídio. A Turquia, estabelecida em 1923 após o colapso do Império Otomano, sempre negou que houvesse uma campanha sistemática para aniquilar os armênios.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: