Turquia lança ofensiva militar no norte do Iraque

Ataque se volta contra militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)

247 - A Turquia lançou uma ofensiva militar no norte do Iraque contra militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O ministro da Defesa turco Hulusi Akar anunciou nesta segunda-feira (18) que aviões de guerra, helicópteros e drones turcos atacaram alvos, acampamentos, túneis, abrigos e áreas de armazenamento de munição de milicianos curdos no norte do Iraque.

“Até agora, nossa operação continua com sucesso conforme planejado. Os objetivos identificados na primeira fase foram alcançados", acrescentou em comunicado, sem oferecer mais detalhes sobre possíveis baixas morais ou danos materiais.

A operação envolve tanto uma incursão terrestre de tropas de comando quanto uma extensa campanha de ataques aéreos com aviões a jato, helicópteros e drones, conforme relatado pela agência estatal de notícias turca Anadolu. "Nossa artilharia atingiu os alvos com total precisão", ressaltou.

O alto comando militar turco também afirmou que a operação, denominada "Garra contra Alvos", visa os esconderijos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), acusados como terroristas pela Turquia, nas áreas de Metina, Zap e Avasin-Basyan.

A Turquia e o PKK travam uma guerra sangrenta há mais de 40 anos que deixou um grande número de mortos em ambos os lados.

Ancara lançou uma operação militar chamada “Garra de Tigre” no norte do Iraque em junho de 2020 contra alvos suspeitos do PKK. Esta operação foi condenada por oficiais iraquianos, que veem as tropas turcas em seu território como “forças de ocupação”.

