Turquia pede remoção de sanções para aceitar Finlândia e a Suécia na Otan

Sputnik - Na segunda-feira (16), o secretário-geral da OTAN (Organização do Tratado Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, disse que "a Turquia é um aliado valioso e quaisquer preocupações de segurança precisam ser abordadas".

O ingresso de Suécia e Finlândia na aliança militar ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (17) após a divulgação, pela Bloomberg, de uma lista de exigências da Turquia à OTAN.

A lista de demandas inclui a remoção das sanções impostas ao governo turco pela compra de sistemas de defesa antimísseis S-400 da Rússia, bem como a reinclusão do país no programa de aeronaves avançadas F-35.

Em 15 de maio, a Finlândia e a Suécia anunciaram oficialmente sua intenção de ingressar na OTAN após a ofensiva militar russa em andamento na Ucrânia.

Para tornar isso possível, todos os membros da aliança teriam que apoiar unanimemente suas propostas.

A Turquia, no entanto, rejeitou o ingresso de Helsinque e Estocolmo. Segundo Ancara, os dois países nórdicos não têm uma posição clara sobre o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O PKK, segundo o governo turco, é uma organização terrorista e uma força paramilitar que opera no sul e leste da Turquia e busca mais autonomia ou mesmo independência total do controle de Ancara.

De acordo com a Turquia, a Suécia e a Finlândia, até agora, rejeitaram os seus os pedidos para extraditar um total de 33 suspeitos supostamente ligados ao PKK e ao movimento Gulen, que, segundo o governo de Recep Tayyip Erdogan, estavam por trás da tentativa fracassada de golpe em 2016.

Além disso, a Suécia e a Finlândia têm um histórico de concessão de asilo político a pessoas da Turquia, principalmente curdos étnicos, algo que Ancara considera inaceitável.

As fontes da Bloomberg, sob condição de anonimato, acrescentaram que a lista de desejos da Turquia é longa.

Eles citam um pedido pendente aos EUA para compra de dezenas de aviões de guerra F-16 e peças de reposição para sua frota existente.

As fontes da agência de notícias, no entanto, refutaram as sugestões de que as objeções turcas estavam de alguma forma relacionadas aos laços de Ancara com Moscou.

Nos últimos dias, a Rússia alertou Helsinque e Estocolmo contra a adesão ao bloco e prometeu uma resposta apropriada caso criem ameaças.

