Turquia quer zona de exclusão na Síria, repetindo tragédia líbia

247 - A Turquia invocou o artigo 4 do Tratado de Washington, segundo o qual qualquer aliado da organização pode solicitar consultas quando considerar que a sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas.

A reunião terá embaixadores dos 29 países membros da organização. A Otan é uma aliança político-militar criada em 4 de abril de 1949, durante a guerra fria.

O pedido de consultas da Turquia ocorre depois que pelo menos 33 soldados turcos morreram esta semana em combates com unidades do exército sírio.

Em resposta, o exército turco iniciou bombardeios aéreos e terrestres em posições sírias na parte norte do país árabe. Em comunicado, o porta-voz do governo turco, Fahrettin Altun, disse que "os objetivos do regime [sírio] foram atacados com o apoio do fogo aéreo e terrestre".

Por sua vez, o porta-voz do partido no poder do AKP, Omer Çelik, disse que o governo turco conversaria hoje com os membros da Otan porque "um ataque à Turquia é um ataque contra a Otan".

A pedra angular da aliança é o artigo 5 do seu tratado fundador, sobre defesa coletiva. Indica que, quando houver um ataque armado contra qualquer um dos aliados na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque dirigido contra todos eles e, consequentemente, no exercício do direito de defesa individual ou coletiva legítima, eles ajudarão a parte atacada, mesmo com o uso da força armada.

Na luta contra a Síria, a Turquia é apoiada pelos Estados Uidos e outras potências ocidentais. A Síria tem o respaldo da Rússia.

Informações da Agência Brasil