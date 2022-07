Uber é processada por mais de 500 mulheres nos EUA por estupro e agressão

A empresa foi processada por 550 mulheres. O processo foi aberto no Tribunal Superior do Condado de São Francisco (EUA) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um total de 550 mulheres processou a Uber nos Estados Unidos por sequestro, estupro, agressão e assédio sexual durante corridas do aplicativo, de acordo com reportagem publicada nesta quinta-feira (15) pelo jornal The Guardian.

A empresa foi acusada de não proteger as mulheres e apresentar falhas sistemáticas na prevenção à violência. O processo foi aberto no Tribunal Superior do Condado de São Francisco (EUA).

O advogado Adam Slater, representante das passageiras, disse que a Uber reconheceu a situação nos últimos anos, mas não deu respostas rápidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE