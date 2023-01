Ucrânia acusar Rússia de lançar ataque que matou 30 pessoas em Dnipro

Apoie o 247

247 - O governador de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, acusou neste domingo (15) as forças russas de lançarem um ataque de míssel que atingiu um prédio de apartamentos na cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, matando 30 pessoas.

Reznichenko disse em sua conta no Telegram que uma operação de busca, em andamento há mais de 24 horas, envolveu 550 pessoas, incluindo socorristas, policiais, médicos e voluntários.

Mais de 70 apartamentos teriam sido destruídos pelo ataque, realizado com um míssil russo Kh-22, segundo as Forças Armadas ucranianas.

Putin diz que dinâmica é positiva para a Rússia na Ucrânia

Neste domingo (15) o canal estatal Rossiya 1 mostrou o presidente russo, Vladimir Putin, respondendo a uma pergunta sobre os acontecimentos em Soledar, cidade conhecida pela mineração que Moscou garante ter conquistado, algo que tem sido repetidamente negado por Kiev.

“A dinâmica é positiva e tudo se desenrola segundo os planos do Ministério da Defesa e do Estado-Maior. Espero que os nossos soldados nos contentem ainda mais com os resultados do seu combate”, afirmou Putin.

Putin referiu-se também ao efeito das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, dizendo que a economia do país demonstra ter capacidade de resistência. “A situação da economia é estável. Muito melhor não só do que os nossos oponentes previram, mas do que nós próprios esperávamos”, sustentou o presidente russo.

“O desemprego está em um mínimo histórico. A inflação está mais baixa do que era esperado e mostra, o que é importante, tendência de queda”, sublinhou.

