Ucrânia ameaça renunciar ao seu status não nuclear

Sputnik - A Ucrânia pode desistir de sua promessa de ser uma nação não nuclear e reverter a decisão que tomou ao desistir de suas armas atômicas após o colapso da União Soviética, alertou o presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

Falando na conferência de segurança de Munique neste sábado (19), Zelensky apontou que, em 1994, a Ucrânia aderiu ao Memorando de Budapeste, desistindo de suas armas nucleares em troca de garantias de segurança.

Em seguida, segundo o portal RT, ele sugeriu que a medida poderia ser revertida se a Ucrânia for ameaçada pela vizinha Rússia.

"Hoje (19), a Ucrânia fará isso pela quarta vez", disse ele, enfatizando que ordenou ao seu ministro das Relações Exteriores que solicitasse as consultas, mas que seria a última tentativa do lado da Ucrânia.

O presidente ucraniano também disse que tentou iniciar consultas com os Estados garantidores do Memorando de Budapeste três vezes, como parte de um esforço para revisar seus termos, sem nenhum sucesso.

"Se eles não ocorrerem ou não houver decisões concretas sobre as garantias de segurança para nosso Estado, a Ucrânia terá todo o direito de acreditar que o Memorando de Budapeste não está funcionando e todas as decisões do pacote de 1994 foram questionadas", afirmou.

Nos últimos meses, os países ocidentais acusaram repetidamente a Rússia de supostos planos de invasão da Ucrânia. Moscou nega reiteradamente essas suposições.

