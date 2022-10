Apoie o 247

TASS - As Forças Armadas da Ucrânia bombardearam as cidades de Donetsk, Gorlovka, Makeyevka e Yasinovataya na manhã desta segunda-feira (17), informa a missão da República Popular de Donetsk (DPR) ao Centro Conjunto de Controle e Coordenação no Telegram.

De acordo com a missão, seis ataques de bombardeio foram relatados em Donetsk desde as 6h00, com seis munições padrão da OTAN e vinte e três munições de 152 mm disparadas contra a cidade. Os militares ucranianos dispararam três munições de 155 mm em Makeyevka por volta das 8h00 e cinco munições padrão da Otan em Gorlovka às 8h20. O exército ucraniano também bombardeou Yasinovataya por volta das 9h, disparando quatro munições de 155 mm.

Uma mulher civil sofreu ferimentos no ataque militar ucraniano a Donetsk, disse o prefeito da cidade, Alexey Kulemzin. "Uma mulher que residia em uma casa particular sofreu ferimentos em um ataque de bombardeio no distrito de Petrovsky às 8h10", escreveu ele no Telegram.

