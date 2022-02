Ucrânia declara estado de emergência e convoca seus cidadãos na Rússia para casa

Apoie o 247

KYIV/DONETSK, 23 Fev (Reuters) - A Ucrânia declarou estado de emergência nesta quarta-feira e disse a seus cidadãos na Rússia que voltassem para casa, enquanto Moscou começou a evacuar sua embaixada em Kiev nos últimos sinais ameaçadores para os ucranianos que temem um exército russo total ataque.

Os bombardeios se intensificaram na linha de contato no leste da Ucrânia, onde o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas regiões rebeldes apoiadas por Moscou nesta semana e ordenou o envio de tropas russas como "manutenção da paz".



Comboios de equipamentos militares, incluindo nove tanques, se deslocaram em direção a Donetsk, no leste da Ucrânia, da direção da fronteira russa, informou uma testemunha da Reuters.



Mas ainda não havia indicação clara se Putin lançará um ataque em massa à Ucrânia com as dezenas de milhares de soldados que reuniu perto das fronteiras de seu vizinho. Um oficial de defesa dos EUA disse que as forças russas estão "tão prontas quanto podem" para um ataque.

Essa incerteza e uma primeira rajada majoritariamente incremental de sanções aos interesses russos por parte de Washington e seus aliados abalaram os mercados financeiros, que estavam misturados na quarta-feira.



Os preços do petróleo reverteram suas perdas iniciais no dia, enquanto as ações globais quebraram uma queda de quatro dias e a demanda por ativos de refúgio diminuiu enquanto os líderes ocidentais e a Ucrânia aguardavam o próximo passo de Putin. O rublo caiu, embora não muito.

"Prever qual pode ser o próximo passo da Rússia, os separatistas ou as decisões pessoais do presidente russo - não posso dizer", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.



O estado de emergência de 30 dias pode restringir a liberdade de circulação de reservistas recrutados, ver restrições impostas à mídia e levar a verificações de documentos pessoais, de acordo com um projeto de texto que precisa ser aprovado pelo parlamento.



As restrições entrariam em vigor a partir de quinta-feira.



O governo ucraniano também anunciou o serviço militar obrigatório para todos os homens em idade de combate.



Os sites do governo e do estado ucranianos, que sofreram interrupções nas últimas semanas, atribuídos por Kiev a ataques cibernéticos, ficaram novamente offline na quarta-feira. Os sites do parlamento, do gabinete e do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia foram afetados.



Moscou nega planejar uma invasão e descreveu os avisos como histeria anti-russa. Mas não tomou medidas para retirar as tropas posicionadas ao longo das fronteiras da Ucrânia.



Na quarta-feira, retirou bandeiras de sua embaixada em Kiev, tendo ordenado que seus diplomatas evacuassem por razões de segurança.

SANÇÕES



Os países ocidentais vêm alertando há semanas sobre a possibilidade da guerra mais sangrenta na Europa há décadas. Isso ainda não se concretizou, mas a aparente ameaça permanece, deixando os formuladores de políticas lutando para calibrar sua resposta.



Junto com aliados, Washington divulgou uma série de sanções nesta semana, incluindo novas restrições a alguns bancos russos.



Líderes ocidentais dizem que medidas mais duras estão reservadas no caso de uma invasão em grande escala, por exemplo, se a Rússia ajudar os separatistas a tomar partes do leste da Ucrânia que eles reivindicam, mas não controlam atualmente.

Nenhuma das medidas até agora visa diretamente o próprio Putin, ou espera-se que tenha sérias consequências para Moscou, que tem mais de US$ 630 bilhões em reservas internacionais. consulte Mais informação



A administração de Biden deve divulgar na quarta-feira sanções contra a Nord Stream 2 AG, uma empresa suíça que construiu o gasoduto Nord Stream 2 da Rússia para a Alemanha e cuja controladora é a gigante estatal russa de gás Gazprom. consulte Mais informação



A Alemanha congelou na terça-feira as aprovações para o oleoduto.



A União Europeia adicionará a uma lista negra todos os membros da câmara baixa do parlamento russo que votaram pelo reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia, congelando seus bens. Um segundo pacote de sanções da UE incluiria controles de exportação. consulte Mais informação



Os líderes da UE também realizarão uma cúpula de emergência na quinta-feira para discutir os próximos passos.



A Grã-Bretanha proibiu a Rússia de emitir novos títulos em seus mercados.

NOVAS TROPAS DISTRIBUÍDAS



As forças armadas da Ucrânia disseram que um soldado foi morto e seis ficaram feridos no aumento de bombardeios por separatistas pró-Rússia usando artilharia pesada, morteiros e sistemas de foguetes Grad nas duas áreas separatistas nas últimas 24 horas.



Novas imagens de satélite mostraram várias novas tropas e equipamentos no oeste da Rússia e mais de 100 veículos em um pequeno aeródromo no sul da Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia, segundo a empresa norte-americana Maxar.



Durante meses, a Rússia apresentou a crise principalmente como uma disputa com o Ocidente, exigindo garantias de segurança, incluindo a promessa de nunca permitir que a Ucrânia se juntasse à Otan.



Mas o reconhecimento das regiões separatistas foi acompanhado por uma linguagem muito mais forte contra a Ucrânia, inclusive pessoalmente de Putin.



Em um discurso na TV na segunda-feira, Putin caracterizou o Estado ucraniano como uma construção artificial erroneamente esculpida na Rússia por seus inimigos.



Alguns que viram o discurso disseram que agora se sentem ameaçados por um líder que toma decisões que não parecem mais racionais.



"No caso de Putin, isso não é uma luta por dinheiro ou poder: é sobre orgulho. O que significa que a mente está desligada. Ele não pode parar e não pode ser detido", disse Lilia, 72, uma pensionista em um subúrbio de Kiev.



A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que a Rússia pode se tornar um pária global e pediu que não "se isole completamente em todo o mundo".



A diplomacia também sofreu: o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, cancelaram reuniões com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Uma cúpula entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e Putin, anunciada pela França no início da semana, agora parece improvável.



Putin disse estar sempre aberto a encontrar soluções diplomáticas, mas que "os interesses da Rússia e a segurança de nossos cidadãos são incondicionais para nós".

