Biden anuncia sanções à diretoria da Nord Stream 2, gasoduto russo na Alemanha

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 23, sanções contra a empresa que construiu o gasoduto russo Nord Stream 2 na Alemanha. “Esses passos são outra parte de nossa parcela inicial de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. Como deixei claro, não hesitaremos em tomar mais medidas se a Rússia continuar a avançar", escreveu Biden em comunicado.

Segundo Biden, “Putin deu ao mundo um incentivo esmagador para se afastar do gás russo e de outras formas de energia”.

Nesta semana, após o presidente russo Vladimir Putin reconhecer a independência de duas regiões separatistas do Donbass, na Ucrânia, as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, o governo norte-americano, assim como seus aliados no União Europeia e da Otan, anunciaram sanções econômicas a algumas das maiores instituições financeiras da Rússia, juntamente com “a elite da Rússia e seus familiares”.

Crise energética na Europa

As medidas do governo norte-americano contra o gasoduto russo, que está paralisado, é problemática. Em pleno inverno, países como a Alemanha, vivem uma situação de crise energética, com escassez de recursos e aumento dos preços. O país é extremamente dependentes do gás russo para seu consumo interno de energia.

O Catar foi abordado pelos Estados Unidos para redirecionar o fornecimento de gás natural liquefeito para a Europa. No entanto, o atual ministro da Energia do Qatar e presidente e CEO da Qatar Petroleum, Saad al-Kaabi, lembrou que “a Rússia oferece quase 40% do fornecimento de gás para a Europa” e que “não há um único país que possa substituir esse tipo de volume”. “Substituir essa soma de volume tão rapidamente é quase impossível”, declarou.

