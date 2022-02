Moscou promete fortes retaliações a sanções dos EUA

Apoie o 247

RT - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou em comunicado nesta quarta-feira que haverá "uma resposta forte" às novas sanções dos EUA. O presidente Joe Biden anunciou na terça-feira que Washington imporia medidas punitivas à Rússia por seu reconhecimento formal de duas regiões ucranianas separatistas como nações independentes.

“Não deve haver dúvidas – haverá uma resposta forte, não necessariamente simétrica, mas calculada, cujos impactos os EUA sentirão”, alertou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Segundo a Rússia, as recentes medidas de Washington são uma “continuação das tentativas dos Estados Unidos de mudar o curso da Rússia”. Também observa que os EUA persistem com sanções “apesar da óbvia futilidade dos esforços empreendidos por muitos anos” em sua tentativa de impedir o desenvolvimento econômico da Rússia.

O ministério destacou que a Rússia provou que pode “minimizar o impacto” das medidas punitivas. Se os EUA esperam que suas sanções “afetem a determinação da Rússia de defender seus interesses”, ficarão desapontados, pois isso nunca acontecerá, acrescentou.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a imposição de sanções econômicas a algumas das maiores instituições financeiras da Rússia, juntamente com “a elite da Rússia e seus familiares”. Washington também alertou Moscou de que enfrentaria medidas ainda mais punitivas se “avançar” com o que Biden alegou ser uma “invasão” da Ucrânia.

O anúncio de Biden veio por trás da decisão do presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, de reconhecer as duas repúblicas separatistas do Donbass como nações independentes. Na terça-feira, o parlamento russo concedeu a Putin autoridade para enviar militares russos ao exterior; no entanto, nenhuma decisão sobre uma missão de paz no Donbass foi anunciada ainda.

A crise na Ucrânia começou em 2014, após os eventos da Maidan, quando violentos protestos de rua derrubaram o governo democraticamente eleito. Isso levou a um conflito no leste do país, pois duas regiões romperam o controle de Kiev e se declararam as Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL).

