China apoia Rússia e diz que os EUA 'jogam lenha na fogueira' da tensão na Ucrânia

247 - Em declaração da porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, a China se colocou definitivamente como aliada da Rússia no âmbito do conflito na Ucrânia.

Hua Chunying, porta-voz da chancelaria chinesa, afirmou que os Estados Unidos 'jogam lenha na fogueira', "criando pânico" entre ucranianos e abastecendo o país com equipamentos militares. "Os Estados Unidos não param de vender armas para a Ucrânia, aumentando a tensão e criando pânico. A questão-chave é saber qual papel os Estados Unidos desempenham nas atuais tensões na Ucrânia".

A conduta norte-americana, segundo Chunying, é "imoral". "Alguém joga lenha na fogueira e acusa os outros. É algo imoral e irresponsável".

Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu reconhecer as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, os Estados Unidos, por meio da Otan, têm pressionado - com sucesso - outros países a imporem sanções contra a Rússia.

