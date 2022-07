Ucrânia detecta casos de venda de equipamento militar e ajuda humanitária ocidental

O funcionário do governo ucraniano disse ainda que o Escritório de Segurança Econômica da Ucrânia também investiga casos de venda de ajuda humanitária enviada ao país edit

Sputnik Brasil - Nesta terça-feira (5), o diretor do Escritório de Segurança Econômica da Ucrânia, Vadym Melnyk, afirmou que foram detectados casos de venda de equipamento militar e ajuda humanitária enviados pelo Ocidente.

A declaração de Melnyk ocorreu durante entrevista à emissora Ucrânia 24. "Até produtos militares são vendidos por dinheiro. Nós estabelecemos esses fatos", afirmou.

O funcionário do governo ucraniano disse ainda que o Escritório de Segurança Econômica da Ucrânia também investiga casos de venda de ajuda humanitária enviada ao país.

Mais cedo, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que parte do armamento estrangeiro enviado pelo Ocidente à Ucrânia é vendido no mercado negro. Shoigu também disse que o armamento já foi detectado no Oriente Médio.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados intensificaram o envio de armas para Kiev. Somente a Casa Branca já destinou mais de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões) ao país europeu.

O armamento enviado é cada vez mais sofisticado e vai desde equipamento antitanque, como o Javelin, até armas de artilharia de longo alcance, como os sistemas lançadores múltiplos de foguetes Himars, recentemente doados por Washington.

