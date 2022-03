Ucrânia diz que mais de 20 mil mercenários estrangeiros querem lutar contra tropas russas

Apoie o 247

Sputnik – Quase 20.000 mercenários estrangeiros estão buscando lutar ao lado das fileiras de militares ucranianos contra a Rússia, informou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba.

Em uma campanha crescente por combatentes estrangeiros para o que classifica como a "defesa da pátria", o governo ucraniano anunciou, neste domingo (6), a abertura de um site para atrair mercenários ao país.

Na última sexta-feira (4), o Serviço de Inteligência Externa da Rússia alertou em um comunicado que "os serviços de inteligência dos EUA e do Reino Unido transformaram, nas últimas semanas, o território polonês em um 'centro logístico' para fornecer armas e contrabandear combatentes" à Ucrânia – incluindo membros do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países), vindos da Síria supostamente treinados na base militar de Al-Tanf.

Ainda não está claro quantos forasteiros já entraram no país, mas o deslocamento estaria sendo facilitado pela suspensão da exigência de visto na Ucrânia para combatentes estrangeiros.

De acordo com o jornal britânico The Times, a oferta para lutar com ucranianos seria de quase 60.000 dólares (R$ 304 mil, aproximadamente) por mês.

Neste domingo (6), o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, afirmou, em entrevista à CNN, que os EUA têm apoiado a Polônia fornecendo caças e aviões "que os ucranianos poderiam usar".

Recentemente, o Ministério das Relações Exteriores da Polônia negou a possibilidade de enviar caças à Ucrânia e afirmou que não permitirá que os países vizinhos usem seus aeroportos.

