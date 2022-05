Ucrânia diz que não fará concessões territoriais à Rússia

Apoie o 247

247 - A Ucrânia descartou um cessar-fogo ou quaisquer concessões territoriais à Rússia, e o presidente da Polônia disse que qualquer perda de território ucraniano seria um "grande golpe" para todo o Ocidente.

O principal negociador da Ucrânia, o conselheiro de Zelensky, Mykhailo Podolyak, descartou quaisquer concessões territoriais e rejeitou os pedidos de um cessar-fogo imediato em entrevista à Reuters no sábado, dizendo que quaisquer concessões sairiam pela culatra porque a Rússia usaria a pausa na luta para voltar mais forte. consulte Mais informação

Pedidos recentes para um cessar-fogo imediato vieram do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

"A guerra deve terminar com a restauração completa da integridade territorial e da soberania da Ucrânia", disse Andriy Yermak, chefe de gabinete presidencial da Ucrânia, em um post no Twitter no domingo.

Por sua vez, o presidente polonês Andrzej Duda ofereceu o apoio de Varsóvia, dizendo aos legisladores em Kiev no domingo que a comunidade internacional tinha que exigir a retirada completa da Rússia e que sacrificar qualquer território seria um "grande golpe" para todo o Ocidente, informa a Reuters.

"Apareceram vozes preocupantes, dizendo que a Ucrânia deveria ceder às exigências de Putin", disse Duda, o primeiro líder estrangeiro a se dirigir pessoalmente ao parlamento ucraniano desde o início da guerra em 24 de fevereiro.

"Somente a Ucrânia tem o direito de decidir sobre seu futuro."

Falando na mesma sessão parlamentar, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy renovou um apelo por sanções econômicas mais fortes contra Moscou.

"Meias-medidas não devem ser usadas quando a agressão deve ser interrompida", disse ele.

Ofensiva russa

A Rússia intensificou suas ações militares contra as regiões de Donbass e Mykolaiv com ataques aéreos e fogo de artilharia, no que a Ucrânia descreveu como uma estratégia de "terra arrasada" para ganhar o controle da frente oriental.

A Rússia está realizando uma grande ofensiva em Lugansk, uma das duas províncias de Donbass, depois de pôr fim a semanas de resistência dos últimos combatentes ucranianos no porto estratégico de Mariupol, no sudeste.

Os combates mais pesados ​​se concentraram nas cidades vizinhas de Sievierodonetsk e Lysychansk, disse o assessor do Ministério do Interior, Vadym Denysenko, à televisão ucraniana no domingo.

As cidades formam a parte leste de um bolsão ucraniano que a Rússia tenta ocupar desde meados de abril, quando mudou o foco de suas ações militares para o sul e o leste.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que suas forças atacaram centros de comando ucranianos, tropas e depósitos de munição em Donbass e na região de Mykolaiv, no sul, com ataques aéreos e artilharia.

A Reuters não conseguiu verificar independentemente esses relatórios do campo de batalha.

O controle total de Mariupol dá à Rússia o comando de uma rota terrestre que liga a Península da Crimeia, que Moscou tomou em 2014, com a Rússia continental e partes do leste da Ucrânia mantidas por separatistas pró-Rússia.

Soldados russos entraram na siderúrgica Azovstal de Mariupol no domingo, o último reduto ucraniano, e começaram a limpar minas e detritos do complexo destruído. consulte Mais informação

Juntamente com as sanções, os países ocidentais aumentaram o fornecimento de armas e outras ajudas à Ucrânia, incluindo um novo pacote de US$ 40 bilhões dos Estados Unidos. consulte Mais informação

Moscou diz que as sanções ocidentais e a ajuda a Kiev equivalem a uma "guerra por procuração" de Washington e seus aliados.

Sirenes de ataque aéreo soaram na Ucrânia na manhã de segunda-feira, soando o alarme diário diante dos ataques previstos pelas forças russas no leste e sul do país.

