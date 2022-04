Ucrânia diz que Rússia iniciou "Batalha de Donbas"

Apoie o 247

Reuters - As forças russas anteciparam nesta terça-feira (19) o lançamento de sua ofensiva no leste da Ucrânia, tentando avançar sobre as defesas ucranianas em quase toda a linha de frente, no que autoridades ucranianas descreveram como a segunda fase da guerra.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia começou a "Batalha de Donbas" no leste e que "uma parte muito grande de todo o exército russo está agora focada nesta ofensiva".

"Não importa quantas tropas russas eles enviem para lá, vamos lutar. Vamos nos defender", disse ele em um discurso em vídeo na segunda-feira.

O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, garantiu aos ucranianos que suas forças poderiam adiar a ofensiva na "segunda fase da guerra". "Acredite em nosso exército, ele é muito forte", disse.

Não houve comentários imediatos do Ministério da Defesa da Rússia sobre os últimos combates. O governador da província russa de Belgorod disse que as forças ucranianas atacaram um vilarejo fronteiriço ferindo um morador.

A mídia ucraniana relatou uma série de explosões, algumas poderosas, ao longo da linha de frente na região de Donetsk, com bombardeios ocorrendo em Marinka, Slavyansk e Kramatorsk.

Explosões também foram ouvidas em Kharkiv, no nordeste, Mykolaiv, no sul, e Zaporizhzhia, no sudeste, enquanto sirenes de ataques aéreos também soavam nos principais centros próximos à linha de frente, disseram autoridades e a mídia.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os relatórios.

O principal oficial de segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse que as forças russas tentaram romper as defesas ucranianas "ao longo de quase toda a linha de frente das regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv".

O estado-maior da Ucrânia disse que as forças russas pretendem estabelecer controle total sobre as regiões de Donetsk, Luhansk e Kherson, enquanto intensificam os ataques com mísseis no oeste do país.

