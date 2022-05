Ucrânia diz ter atingido com mísseis a fragata mais moderna da frota russa. Kremlin nega

Apoie o 247

247 - O Estado-Maior da Ucrânia divulgou um comunicado afirmando ter atingido com mísseis de cruzeiro anti-navios a fragata Almirante Makarov, considerada a mais moderna da frota russa. Segundo as forças ucranianas, a embarcação estaria em chamas nas imediações da Ilha da Cobra, no Mar Negro. A Rússia, porém, nega a informação.

De acordo com a revista estadunidense Newsweek, “as especulações cresceram na sexta-feira sobre o destino do almirante Makarov , que o deputado ucraniano Oleksiy Goncharenko disse em sua conta do Telegram ter sido atingido por um ataque de míssil e explodiu em chamas”. Ainda segundo a reportagem, a Rússia teria enviado helicópteros para resgatar a tripulação.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em entrevista à imprensa que a Rússia "não tem essa informação" sobre o ataque, que se for confirmado será uma pesada perda para a marinha russa que perdeu em abril o cruzador Moskva, navio que comandava a frota do país no Mar Negro.

Encomendada em 2017, a fragata Almirante Makarov é carregada com mísseis guiados de longo alcance e pode comportar até 200 tripulantes.

