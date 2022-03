Ucrânia diz ter destruído 'um grande navio de desembarque' russo (vídeo)

Além da destruição do Orsk, outros dois navios, um tanque de combustível de 3 mil toneladas e um depósito de munições também teriam sido atingidos edit

247 - O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou, nesta quinta-feira (24) que destruiu um “grande navio de desembarque” da Rússia que estava atracado no porto de Berdyansk, no sul do país.

A embarcação, chamada pelos ucranianos de Orsk, estava descarregando equipamentos militares em Berdyansk. Os navios desta classe podem transportar 40 blindados ou até 20 tanques.

De acordo com a CNN, as forças armadas ucranianas disseram que, além da destruição do Orsk, outros dois navios teriam sido danificados após um tanque de combustível de 3 mil toneladas ter sido atingido e espalhado o material inflamável que alcançou um depósito de munições.

As imagens de navios russos deixando o porto em meio às explosões foram divulgadas nas redes sociais.

Truly a disaster for the Russian navy https://t.co/zh7QQbsyiD — Woofers (@NotWoofers) March 24, 2022

