Ucrânia diz ter sido avisada por russos contrários à guerra sobre plano para matar Zelensky

247 - O chefe do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, afirmou que as forças de segurança do país descobriram e frustraram um plano para matar o presidente Volodymyr Zelensky. Ele deu a entender que a tentativa de assassinato teria sido elaborada pela Rússia. “Estamos bem cientes da operação especial que deveria acontecer pelos Kadyrovites para eliminar nosso presidente”, disse Danilov, em referência a um grupo paramilitar de elite da Chechênia, de acordo com o Metrópoles.

Danilov teria dito, ainda, que as informações sobre o plano para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky teriam sido repassadas por integrantes dos serviços de inteligência da Rússia contrários a ação militar na Ucrânia.

“As autoridades ucranianas foram avisadas sobre a trama por membros do Serviço Federal de Segurança da Rússia que não apoiam a guerra”, disse. Em seu comunicado, o secretário ressaltou afirma que o grupo que seria responsável pelo assassinato Ucrânia foi dividido em dois, tendo um sido eliminado em Gostomel e o outro estaria ainda “sob fogo”.

