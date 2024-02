Ucrânia e Alemanha assinam acordo de garantias de segurança

Apoie o 247

247 – A Ucrânia e a Alemanha assinaram nesta sexta-feira (16) um acordo sobre garantias de segurança, informou o jornal online europeu Pravda da Ucrânia, citando Serhiy Nikiforov, porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Segundo o jornal, a Ucrânia e a Alemanha assinaram o acordo durante a visita de Zelensky a Berlim. O acordo é válido por 10 anos.

A Alemanha e a Ucrânia reconhecem que o apoio militar de Berlim a Kiev será utilizado apenas em conformidade com as normas internacionais e a Carta da ONU, de acordo com o novo acordo de segurança.



"Os participantes reconhecem que o apoio militar fornecido pela Alemanha só será utilizado em conformidade com a Carta das Nações Unidas e em estrita conformidade com todas as obrigações relevantes para ambos os participantes ao abrigo do direito internacional", diz o acordo sobre cooperação em segurança e apoio a longo prazo entre a Alemanha e a Ucrânia.



“A Alemanha, trabalhando com os seus parceiros na União Europeia e no âmbito do G7, pretende continuar a seguir todas as rotas legais através das quais as receitas dos ativos russos possam ser usadas para apoiar a Ucrânia, de acordo com o direito europeu e internacional”, acrescenta o acordo.



A Alemanha também prometeu apoiar a Ucrânia no reforço da resiliência das suas infraestruturas críticas, incluindo infraestruturas energéticas.



Além disso, Berlim prometeu ajudar Kiev a pedir uma indenização à Rússia pelos “danos infligidos ao território ucraniano”.

Ainda nesta sexta, espera-se que Zelensky assine um acordo de segurança com a França. Ele será recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron. (Com informações da Sputnik).

