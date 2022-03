Ucrânia e extremistas preparam ataque com potencial radioativo perto de Kharkov, diz Rússia

Segundo a Defesa russa, os extremistas ucranianos mineraram um reator em uma instalação nuclear experimental no Instituto de Física e Tecnologia de Kharkov edit

Sputnik Brasil - O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e militantes do batalhão Azov, grupo neonazista ucraniano, estão preparando uma provocação com a possibilidade de contaminação radioativa em áreas ao redor de Kharkov, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

Segundo o órgão, os extremistas ucranianos mineraram um reator em uma instalação nuclear experimental no Instituto de Física e Tecnologia de Kharkov.

"A SBU e os militantes do Batalhão Azov estão planejando explodir o reator e acusar as Forças Armadas russas de supostamente ter lançado um ataque com mísseis contra a instalação nuclear experimental", disse o ministério.

O Ministério da Defesa russo afirmou ainda que jornalistas estrangeiros chegaram com antecedência a Kharkov, neste domingo (6), para registrar as consequências da provocação dos radicais ucranianos, a fim de acusar a Rússia de criar uma catástrofe ecológica.

Na última sexta-feira (4), Kiev tentou uma provocação na central nuclear de Zaporozhie, no Sul do país, responsabilizando Moscou por desenvolver uma fonte de contaminação radioativa na usina, conforme informações divulgadas pelo ministério.

Os militares russos relataram que um grupo de soldados patrulhava a área próxima à estação quando uma unidade de sabotagem ucraniana abriu fogo das janelas de um complexo educacional e de treinamento localizado fora da central nuclear.

Após o contra-ataque russo, os sabotadores ucranianos foram forçados a recuar, incendiando o prédio antes de deixar o local. O fogo acabou sendo contido e o nível de radiação foi determinado como normal.

