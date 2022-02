Ucrânia está pronta para discutir neutralidade, diz Zelensky

O presidente ucraniano diz que Kiev foi deixada à própria sorte, já que a Otan está "com medo" de lhe dar quaisquer garantias edit

Apoie o 247

ICL

247 - Acusando o Ocidente de deixar a Ucrânia sozinha para enfrentar Moscou, o presidente Volodymyr Zelensky disse nesta sexta-feira (25), que não tem medo de negociar o fim da "invasão" russa, mas precisa de garantias de segurança para fazê-lo, informa RT.

Falando nas primeiras horas da manhã em Kiev, Zelensky disse que procurou “parceiros” no Ocidente para lhes dizer que o destino da Ucrânia estava em jogo.

"Eu perguntei a eles - você está conosco?" disse Zelenski. “Eles responderam que estão conosco, mas não querem nos levar para a aliança. Perguntei a 27 líderes da Europa, se a Ucrânia estará na Otan, perguntei a eles diretamente – todos estão com medo e não responderam.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fomos deixados sozinhos. Quem está pronto para ir à guerra por nós? Sinceramente, não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia garantias de adesão à OTAN? Honestamente, todo mundo está com medo”, acrescentou o presidente.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia na quinta-feira (24), com o presidente Vladimir Putin declarando uma operação militar especial para “desmilitarizar e desnazificar” o país. Desde então, Moscou disse a Kiev que consideraria negociar com o governo Zelensky se este concordar em discutir o status de neutralidade do país, entre outras coisas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um discurso nesta sexta-feira, Zelensky disse estar aberto a falar sobre a possibilidade de um status neutro para a Ucrânia, mas insistiu que seu país precisa de garantias de terceiros.

“Não temos medo da Rússia, não temos medo de conversar com a Rússia, falar sobre tudo: garantias de segurança para nosso país e um status neutro. Mas não estamos na Otan agora – que garantias de segurança teremos? Quais países vão dar a eles?” - disse ele, antes de acrescentar que deve haver negociações para pôr fim à ofensiva militar russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que "status neutro e rejeição de hospedar sistemas de armas [ofensivos]" são "linhas vermelhas" de Putin para a Ucrânia e que a bola estava agora no campo de Kiev.