Ucrânia faz primeira incursão em território russo com ataque a depósito de petróleo (vídeo)

ANSA - A Rússia acusou a Ucrânia nesta sexta-feira (1º) de atacar um depósito de petróleo da gigante de energia Rosneft na região de Belgorod, provocando um incêndio de grandes proporções.

De acordo com o governador Vyacheslav Gladkov, dois helicópteros ucranianos invadiram o espaço aéreo russo em baixa altitude e bombardearam o reservatório. Kiev ainda não reivindicou o ataque, que seria a primeira incursão das forças da Ucrânia em território russo.

A região de Belgorod faz fronteira com a Ucrânia e fica a poucas dezenas de quilômetros da cidade de Kharkiv, alvo de intenso assédio por parte das tropas de Moscou.

Ao menos oito tanques de petróleo teriam sido incendiados, e o governo russo enviou 170 bombeiros e 50 veículos para combater as chamas. Os moradores dos arredores do depósito foram retirados de suas casas por causa do ataque, que também deixou dois feridos.

O Kremlin disse que o ataque aéreo da Ucrânia a Belgorod na Rússia impedirá novas rodadas de negociações.

Via - @AFP

"Está claro que isso não pode ser visto como algo que criará condições confortáveis para a continuação das negociações", disse nesta sexta o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Até o momento, a guerra na Ucrânia já provocou milhares de mortos e gerou mais de 10 milhões de deslocados, incluindo 4,1 milhões de refugiados, segundo as Nações Unidas (ONU).

